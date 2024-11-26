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Президент Литвы о катастрофе самолета: Поведение РФ заставляет задуматься

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  • 26.11.2024, 14:52
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Президент Литвы о катастрофе самолета: Поведение РФ заставляет задуматься
Гитанас Науседа
Фото: DElfi

Кремль ведет себя деструктивно.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что из-за деструктивного поведения России любые редкие несчастные случаи в Европе теперь естественно вызывают подозрение, не было ли это диверсией.

Его комментарий приводит литовское Delfi.

Науседа сказал, что пока рано говорить о каких-то конкретных версиях катастрофы самолета в Вильнюсе.

«Еще раз повторю: конечно, есть вероятность, что это диверсия, исключать этого нельзя. Поэтому ее будут серьезно исследовать», – отметил президент.

«Нужно признать, что действия России, ее деструктивное поведение теперь заставит едва ли не каждую авиакатастрофу рассматривать через такую призму, как вероятное вмешательство российских спецслужб», – добавил Гитанас Науседа.

Напомним, грузовой Boeing 737-476(SF) потерпел крушение неподалеку от аэропорта Вильнюса утром 25 ноября. Самолет принадлежал испанской авиакомпании Swiftair и использовался для перевозки посылок DHL, он выполнял рейс из Лейпцига в Германии.

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