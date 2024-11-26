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Курс доллара в Беларуси продолжает ставить рекорды

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  • 26.11.2024, 14:54
  • 2,328
Курс доллара в Беларуси продолжает ставить рекорды

Также вырос и курс евро.

26 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар снова подорожал и установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю.

Также вырос курс евро и показывает максимум за 2 года и 8 месяцев. Российский рубль снизился до минимума за 15 месяцев.

Итоги валютных торгов 26 ноября:

Доллар США: 3,4725 (+0,0043 / +0,12%);

Евро: 3,6528 (+0,0078 / +0,21%);

Российский рубль: 3,3295 (-0,0084 / -0,25%);

Китайский юань: 4,8072 (+0,0231 / +0,48%).

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