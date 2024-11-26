Курс доллара в Беларуси продолжает ставить рекорды

Курс доллара в Беларуси продолжает ставить рекорды1
- 26.11.2024, 14:54
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Также вырос и курс евро.
26 ноября на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи доллар снова подорожал и установил очередной исторический максимум по отношению к белорусскому рублю.
Также вырос курс евро и показывает максимум за 2 года и 8 месяцев. Российский рубль снизился до минимума за 15 месяцев.
Итоги валютных торгов 26 ноября:
Доллар США: 3,4725 (+0,0043 / +0,12%);
Евро: 3,6528 (+0,0078 / +0,21%);
Российский рубль: 3,3295 (-0,0084 / -0,25%);
Китайский юань: 4,8072 (+0,0231 / +0,48%).