The Telegraph: У Путина не будет никаких шансов против Запада3
- 26.11.2024, 15:00
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Россия терпит полное поражение.
Через тридцать три месяца войны России против Украины санкции против российской промышленности наконец-то оказывают заметное влияние на модернизационные усилия Кремля. Российская авиастроительная компания «Объединенная авиастроительная корпорация» борется за поставки критически важных компонентов иностранного производства для истребителя российских ВВС — Су-57.
Россия терпит полное поражение. Способы, которыми она получает компоненты для своих вооружений, указывают на нерешенные проблемы в его системе поставки оружия, которые ее враги могут использовать для еще большего ослабления российских вооруженных сил, сообщает корреспондент Дэвид Экс в газете The Telegraph (перевод — «Зеркало Недели»).
Корреспондент отмечает, что из-за санкций Россия не может напрямую импортировать компоненты, в том числе микрочипы и платы, которые являются частью устройства MPPU-50, разработанного в Германии для калибровки радара российского истребителя Су-57. Поскольку Германия запретила поставки этого устройства в Россию, Россия вынуждена искать альтернативные способы получения необходимых компонентов.
Согласно документам, полученным украинской аналитической группой Frontelligence Insight, Россия успешно находит пути для обхода санкций, поскольку запрещенные компоненты можно легко купить в интернете и доставить в Россию через третьи страны. Американцы, очевидно, осознают эту проблему, поскольку 30 октября США наложили новые санкции на 400 компаний, включая некоторые в Китае и Индии.
Экс утверждает, что усилия, которые российские менеджеры должны прилагать к поиску микросхем и плат, приводят к замедлению производства истребителей Су-57 и повышению цены за один реактивный пуск.
С одной стороны, понятно, что иностранные санкции, направленные против «Объединенной авиастроительной корпорации» и других российских вооруженных производителей, не работают идеально. Но они работают достаточно хорошо, чтобы по крайней мере замедлить модернизацию российских ВВС.
Напомним, что 8 июня 2024 года на территории аэродрома «Ахтубинск» в Астраханской области РФ впервые в истории был поражен многоцелевой истребитель Су-57. Об этом на своем сайте сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. На вооружении Воздушно-космических сил России есть не более двух десятков таких самолетов, среди которых в строю — не более 10 единиц.