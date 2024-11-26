В Беларуси ввели два валютных новшества1
- 26.11.2024, 15:08
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Кого они затронут.
В Беларуси ввели два валютных новшества. Одно из них касается населения, второе — бизнеса, пишет «Зеркало».
Страховки в долларовом эквиваленте
У государственной компании «Стравита» до 1 декабря действует возможность заключать договоры страхования жизни и дополнительной пенсии в эквиваленте долларов. Но есть важный момент: чтобы воспользоваться такой возможностью, нужен действующий договор по схеме «3 + 3».
С 1 октября 2022 года работники при желании могут уплачивать страховой взнос на дополнительную накопительную пенсию — до 10% от своей зарплаты. Наниматели обязаны в таком случае перечислять на этот счет еще до 3%. Причем есть нюанс: работодатель должен перечислять такой же процент, как и работник, но не больше 3%. К примеру, если специалист компании решит вносить на дополнительную пенсию 2% от своей зарплаты, то столько же должен добавить и наниматель. А если работник выберет тариф в 5%, то наниматель «накинет» максимальные 3%. Эту страховку называют также «3 + 3», ее можно оформить через компанию «Стравита».
Как пояснили в контакт-центре «Стравиты», тем, кто оформит страховки в долларах, все равно нужно будет совершать платежи по ним в белорусских рублях — по курсу Нацбанка. «Привязка идет к валюте. Средства накапливаются в валюте, а выплаты получаются в белорусских рублях (в пересчете на доллары по курсу Нацбанка. — Прим. ред.)», — сообщили в страховой компании.
Напомним, «Стравита» 1 октября 2023 года приостановила заключение договоров страхования в долларах. В прошлом месяце такую возможность вернули по полисам страхования жизни и дополнительной пенсии.
Валютное новшество для экспортеров
Правительство и Нацбанк до конца 2025 года продлили разрешение белорусским экспортерам получать от нерезидентов оплату в иностранной валюте в наличной форме. Речь о долларах, евро и китайских юанях.
Такая возможность появилась летом 2022-го из-за санкционных ограничений, из-за которых были трудности с денежными переводами.