«Серые авто» в Беларуси превратятся в «кирпичи»? 26.11.2024, 15:22

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Так обещает один из производителей.

Автомобили китайского бренда AVATR, ввезённые в Беларусь по «серым» схемам, с 30 ноября могут оказаться заблокированными. На такой радикальный шаг производитель решил пойти, чтобы пресечь неофициальные поставки своих авто в другие страны. Как пишет telegraf.news, об этом сообщили в компании «Автовельт», которая является официальным дистрибьютором AVATR в Беларуси.

Как пояснили в «Автовельте», по сути, все автомобили AVATR, ввезённые в страну не через официальных дилеров, после отключения всех сетевых функций, превратятся в «кирпичи». Речь идёт главным образом о тех авто, которые выпускались для китайского рынка, но каким-то образом обошли запрет на экспорт и «утекли» и Поднебесной.

Сам запрет на экспорт AVATR, предназначенных для китайского рынка, действует не первый месяц — ещё в сентябре 2024 года дилеры получили соответствующее разъяснение. За нарушение запрета «санкциями» грозили как продавцам, так и самим владельцам авто. Первые за продажу таких авто могли лишиться статуса официального дилера, вторые — остаться без сервисного обслуживания и нормально функционирующей машины.

Как пояснили в офисе белорусского дилера, в случае блокировки ни владельцы авто, ни дистрибьютор, нарушивший правила, сами не смогут разблокировать машину. Вряд ли это получится и у «гаражных умельцев», выказали опасения в компании.

«В AVATR используют продвинутые системы шифрования данных, которые исключают несанкционированный

доступ к функциям машины. Исходя из этого можно сделать вывод, что экономия на покупке автомобиля у неофициального поставщика может обернуться значительными затратами, превышающими предполагаемую экономию в десятки раз», — отметили в «Автовельте».

Производитель объяснил свои ограничения желанием «предоставить высококачественную продукцию и послепродажное

обслуживание» клиентам по всему миру и стремлением «поддерживать имидж бренда AVATR».

В компании «Автовельт» пояснили, что их автомобилей запрет не коснется. Сами машины лишь в ближайшие месяцы начнут поступать в республику.

«Мы обратились к AVATR Technology за подтверждением информации. Действительно, данное уведомление было выслано дилерам в Китае и вступило в силу с 1 октября. Ответственность за заблокированные автомобили несут компании, которые

нарушили запрет и продали на экспорт автомобили, предназначенные для эксплуатации в Китае», – заявили в офисе белорусского дилера.

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