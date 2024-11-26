«Серые авто» в Беларуси превратятся в «кирпичи»?
- 26.11.2024, 15:22
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Так обещает один из производителей.
Автомобили китайского бренда AVATR, ввезённые в Беларусь по «серым» схемам, с 30 ноября могут оказаться заблокированными. На такой радикальный шаг производитель решил пойти, чтобы пресечь неофициальные поставки своих авто в другие страны. Как пишет telegraf.news, об этом сообщили в компании «Автовельт», которая является официальным дистрибьютором AVATR в Беларуси.
Как пояснили в «Автовельте», по сути, все автомобили AVATR, ввезённые в страну не через официальных дилеров, после отключения всех сетевых функций, превратятся в «кирпичи». Речь идёт главным образом о тех авто, которые выпускались для китайского рынка, но каким-то образом обошли запрет на экспорт и «утекли» и Поднебесной.
Сам запрет на экспорт AVATR, предназначенных для китайского рынка, действует не первый месяц — ещё в сентябре 2024 года дилеры получили соответствующее разъяснение. За нарушение запрета «санкциями» грозили как продавцам, так и самим владельцам авто. Первые за продажу таких авто могли лишиться статуса официального дилера, вторые — остаться без сервисного обслуживания и нормально функционирующей машины.
Как пояснили в офисе белорусского дилера, в случае блокировки ни владельцы авто, ни дистрибьютор, нарушивший правила, сами не смогут разблокировать машину. Вряд ли это получится и у «гаражных умельцев», выказали опасения в компании.
«В AVATR используют продвинутые системы шифрования данных, которые исключают несанкционированный
доступ к функциям машины. Исходя из этого можно сделать вывод, что экономия на покупке автомобиля у неофициального поставщика может обернуться значительными затратами, превышающими предполагаемую экономию в десятки раз», — отметили в «Автовельте».
Производитель объяснил свои ограничения желанием «предоставить высококачественную продукцию и послепродажное
обслуживание» клиентам по всему миру и стремлением «поддерживать имидж бренда AVATR».
В компании «Автовельт» пояснили, что их автомобилей запрет не коснется. Сами машины лишь в ближайшие месяцы начнут поступать в республику.
«Мы обратились к AVATR Technology за подтверждением информации. Действительно, данное уведомление было выслано дилерам в Китае и вступило в силу с 1 октября. Ответственность за заблокированные автомобили несут компании, которые
нарушили запрет и продали на экспорт автомобили, предназначенные для эксплуатации в Китае», – заявили в офисе белорусского дилера.