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Бойцы ГУР эвакуировали со Змеиного необычных обитателей острова

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  • 26.11.2024, 15:48
  • 4,128
Бойцы ГУР эвакуировали со Змеиного необычных обитателей острова

Операция получила название «ГУР-КІТ».

Бойцы Главного управления разведки Минобороны Украины провели необычную эвакуационную операцию с острова Змеиный под кодовым названием «ГУР-КІТ». На катерах они вывезли с него 15 котят, котов и кошек, которые находились там практически без присмотра.

На острове людям постоянно быть небезопасно из-за угрозы бомбардировок российской авиации, поэтому глава ГУР Кирилл Буданов, который является любителем животных, принял решение об эвакуации.

Спецоперацию провели бойцы «Спецподразделения Тимура», которые регулярно посещают освобожденный от россиян остров. Оккупантам удалось провести там четыре месяца после начала вторжения, а после под натиском ВСУ им пришлось совершить «жест доброй воли» и покинуть эту украинскую территорию в Черном море.

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