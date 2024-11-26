«Может ли сосед по даче направлять камеру видеонаблюдения на мой участок?» 6 26.11.2024, 16:05

5,332

Объяснила юрист.

Сосед по дачному участку установил камеры видеонаблюдения. Одна из них направлена таким образом, что можно увидеть все, что происходит у меня во дворе. Это законно?

Спросил у «АиФ» читатель из Дзержинска.

Нет, это незаконно, пояснила адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук.

При размещении камер видеонаблюдения потенциально может иметь место незаконный сбор информации о личной жизни соседей, что, разумеется, не допускается без их согласия. Важно, чтобы установка камер соответствовала правомерным целям – защитить свое имущество от посягательств. Рекомендуется сначала поговорить с соседом, чтобы он устранил нарушение. Если вопрос не решится мирно, можно обратиться в милицию, суд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com