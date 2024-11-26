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«Может ли сосед по даче направлять камеру видеонаблюдения на мой участок?»

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  • 26.11.2024, 16:05
  • 5,332
«Может ли сосед по даче направлять камеру видеонаблюдения на мой участок?»

Объяснила юрист.

Сосед по дачному участку установил камеры видеонаблюдения. Одна из них направлена таким образом, что можно увидеть все, что происходит у меня во дворе. Это законно?

Спросил у «АиФ» читатель из Дзержинска.

Нет, это незаконно, пояснила адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук.

При размещении камер видеонаблюдения потенциально может иметь место незаконный сбор информации о личной жизни соседей, что, разумеется, не допускается без их согласия. Важно, чтобы установка камер соответствовала правомерным целям – защитить свое имущество от посягательств. Рекомендуется сначала поговорить с соседом, чтобы он устранил нарушение. Если вопрос не решится мирно, можно обратиться в милицию, суд.

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