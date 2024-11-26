«Может ли сосед по даче направлять камеру видеонаблюдения на мой участок?»6
- 26.11.2024, 16:05
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Объяснила юрист.
Сосед по дачному участку установил камеры видеонаблюдения. Одна из них направлена таким образом, что можно увидеть все, что происходит у меня во дворе. Это законно?
Спросил у «АиФ» читатель из Дзержинска.
Нет, это незаконно, пояснила адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук.
При размещении камер видеонаблюдения потенциально может иметь место незаконный сбор информации о личной жизни соседей, что, разумеется, не допускается без их согласия. Важно, чтобы установка камер соответствовала правомерным целям – защитить свое имущество от посягательств. Рекомендуется сначала поговорить с соседом, чтобы он устранил нарушение. Если вопрос не решится мирно, можно обратиться в милицию, суд.