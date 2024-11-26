«Больше вреда, чем пользы» 4 26.11.2024, 16:13

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Белорусы раскритиковали напоминание от ГАИ.

Милиция Минска в своем официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором напомнила белорусам об обязательной наклейке на авто. Речь идет о знаке «70»: его отсутствие на заднем стекле для молодых водителей может обернуться штрафом в размере пол базовой величины (20 рублей).

Однако далеко не все подписчики соцсети согласись с тем, что этот знак вообще нужен, пишет Telegraf.news.

По словам инспектора, такая наклейка нужна для того, чтобы водитель со стажем, увидев знак на машине, сразу понял: перед ним новичок, который менее опытен и может допустить ошибку на дороге. При этом автор ролика уточнил: если автомобилем пользуется не только молодой водитель, но и человек с опытом, в этой ситуации лучше всего подойдет съемная наклейка.

Однако многие пользователи TikTok возмутились в комментариях, отметив, что «такая схема не работает». Например, один из белорусов написал, что некоторые водители, видя знак «70», наоборот, начинают «обгонять, подрезать и не давать перестроиться». По его словам, он часто это замечает, когда забывает снять знак сына.

«Инспекторы, это глупо. Есть курсанты, которые ездят гораздо безопаснее, чем некоторые водители с десятилетним водительским удостоверением», — высказал свою точку зрения подписчик платформы. Его тут же дополнили:

«Как показала практика, его установка вредит чаще новичку, чем пользы приносит. Много учителей, которые подрезают. Ездила без него (не нашли съемный), а машина одна на двоих. ГАИ всегда относилась с пониманием».

«Большинству плевать на знак. Они подрезают, обгоняют, показывая свои гнилые понты, хотя сами когда-то были новичками», — высказал свое недовольство кто-то из белорусов. Другой и вовсе предложил установить на машинах половины Беларуси знак «50».

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