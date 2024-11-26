В России зафиксировали начало шахтерских стачек 1 26.11.2024, 16:31

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иллюстративное фото

Ситуация в угледобывающей отрасли России ухудшается.

Российские шахтеры объявили о забастовке из-за невыплаты им заработной платы более чем за 4 месяца. Недовольство выразили работники шахты «Инская» в Кемеровской области РФ. Долг перед работниками достиг 46 млн рублей (436 тысяч долларов), сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

21 октября 12 шахтеров поставили две палатки возле административного здания шахты и объявили голодовку. Позже работодатель пообещал выплатить деньги до 28 октября и голодовку прекратили. Но обещание не было исполнено. С ноября шахтеров начали увольнять с работы. О новой забастовке объявили уже 26 шахтеров.

«Такая ситуация на шахте «Инская» является проявлением кризиса, в котором оказалась угледобывающая отрасль России из-за санкций и, как следствие, потери рынков сбыта угля. Кризисные явления в этой отрасли продолжают нарастать. Все больше шахт становятся убыточными, сокращают добычу, увольняют работников и закрываются», - пишет ЦПД.

Похожая ситуация сложилась в РФ и в других отраслях промышленности. Таких как добыча алмазов, целлюлозно-бумажная промышленность и нефтепереработка.

«Начатая кремлем война против Украины постепенно разрушает российскую экономику», - отметили в СНБО.

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