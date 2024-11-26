На выборах президента Уругвая победил оппозиционный кандидат 26.11.2024, 16:46

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Яманду Орси набрал 49,81% голосов.

Кандидат от левоцентристской оппозиционной коалиции «Широкий фронт» Яманду Орси одержал победу на президентских выборах в Уругвае, передает Reuters .

Яманду Орси набрал 49,81% голосов, опередив кандидата от правящей «Национальной партии» Альваро Дельгадо, набравшего 45,90%, согласно данным.

- Горизонт светлеет. Я буду президентом, который вновь и вновь будет призывать к национальному диалогу, — заявил Орси, выступая перед тысячами сторонников партии «Широкий фронт» в Монтевидео.

57-летний Орси, бывший мэр департамента Канелонес, известный привлечением таких компаний, как Google, заявил, что будет избегать повышения налогов, которые могут отпугнуть бизнес. Он намерен сосредоточиться на привлечении инвесторов, стимулировании роста и повышении квалификации рабочей силы.

Яманду Орси также заявил о намерении более тесно сотрудничать с Европой в борьбе с наркоторговлей и увеличить финансирование тюремной системы.

Как Альваро Дельгадо, так и президент Уругвая, член «Национальной партии» Луис Лакалье Поу, признали поражение на выборах, поздравили Орси и предложили помощь в переходном периоде.

Среди главных проблем уругвайцев — высокая стоимость жизни, неравенство и насильственная преступность, однако к моменту выборов инфляция снизилась, а занятость и реальные зарплаты растут, пишет Reuters.

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