закрыть
26 ноября 2024, вторник, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский спецназ зашел в тыл армии РФ и перебил противника

  • 26.11.2024, 17:00
  • 2,940
Украинский спецназ зашел в тыл армии РФ и перебил противника

Операция прошла стремительно и неожиданно для врага.

Бойцы Сил специальных операций Украины (ССО) провели успешные рейдовые действия в тылу российских войск. Видео операции было опубликовано подразделением UA REG TEAM, которое продемонстрировало слаженную работу и высокий уровень подготовки украинских воинов. Согласно информации, в результате рейда в лесном массиве, где находились оккупанты, украинским спецназовцам удалось уничтожить 10 российских солдат. Операция прошла стремительно и неожиданно для врага, пишет «Диалог.UA».

Бойцы использовали маскировочные халаты, которые позволили незаметно проникнуть в расположение противника. Ключевую роль сыграло использование тепловизоров, что дало украинским военным возможность легко обнаруживать врага даже в условиях плохой видимости.

«Во время легкой прогулки UA REG минуло 10 оккупантов», — сообщили бойцы UA REG TEAM.

Видео с места событий демонстрирует, как бойцы ССО ведут прицельный огонь по врагу среди лесного массива. Тепловизоры позволили мгновенно находить цели, что обеспечило значительное преимущество в ближнем бою. Благодаря профессиональной подготовке и превосходящему оснащению враг был уничтожен без потерь со стороны украинского подразделения.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов