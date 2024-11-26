Украинский спецназ зашел в тыл армии РФ и перебил противника
- 26.11.2024, 17:00
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Операция прошла стремительно и неожиданно для врага.
Бойцы Сил специальных операций Украины (ССО) провели успешные рейдовые действия в тылу российских войск. Видео операции было опубликовано подразделением UA REG TEAM, которое продемонстрировало слаженную работу и высокий уровень подготовки украинских воинов. Согласно информации, в результате рейда в лесном массиве, где находились оккупанты, украинским спецназовцам удалось уничтожить 10 российских солдат. Операция прошла стремительно и неожиданно для врага, пишет «Диалог.UA».
Бойцы использовали маскировочные халаты, которые позволили незаметно проникнуть в расположение противника. Ключевую роль сыграло использование тепловизоров, что дало украинским военным возможность легко обнаруживать врага даже в условиях плохой видимости.
«Во время легкой прогулки UA REG минуло 10 оккупантов», — сообщили бойцы UA REG TEAM.
Видео с места событий демонстрирует, как бойцы ССО ведут прицельный огонь по врагу среди лесного массива. Тепловизоры позволили мгновенно находить цели, что обеспечило значительное преимущество в ближнем бою. Благодаря профессиональной подготовке и превосходящему оснащению враг был уничтожен без потерь со стороны украинского подразделения.