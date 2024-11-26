Одно из самых высоких зданий Польши продали за 280 миллионов евро
- 26.11.2024, 17:13
- 1,248
Это крупнейшая сделка на рынке офисной недвижимости в Европе за год.
Шведская компания Eastnine приобрела у девелопера Ghelamco небоскреб Warsaw Unit в столице Польши за 280 млн евро. Это крупнейшая сделка на рынке офисной недвижимости в Европе в 2024 году, говорится в пресс-релизе Eastnine (перевод – liga.net).
Небоскреб, который входит в первую пятерку самых высоких зданий Польши, расположен на развязке Дашинского в деловом районе польской столицы.
Имеет 59 800 кв. м арендованной площади, полностью заселен 20 арендаторами, среди которых такие компании, как Warta, Amazon, Moderna, Panattoni. Арендный доход небоскреба составляет около 18 млн евро в год.
Warsaw Unit – первая крупная инвестиция Eastnine на рынке Варшавы, а в целом Польша теперь является крупнейшим рынком для компании (более 50% портфолио).