Одно из самых высоких зданий Польши продали за 280 миллионов евро 26.11.2024, 17:13

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Это крупнейшая сделка на рынке офисной недвижимости в Европе за год.

Шведская компания Eastnine приобрела у девелопера Ghelamco небоскреб Warsaw Unit в столице Польши за 280 млн евро. Это крупнейшая сделка на рынке офисной недвижимости в Европе в 2024 году, говорится в пресс-релизе Eastnine (перевод – liga.net).

Небоскреб, который входит в первую пятерку самых высоких зданий Польши, расположен на развязке Дашинского в деловом районе польской столицы.

Имеет 59 800 кв. м арендованной площади, полностью заселен 20 арендаторами, среди которых такие компании, как Warta, Amazon, Moderna, Panattoni. Арендный доход небоскреба составляет около 18 млн евро в год.

Warsaw Unit – первая крупная инвестиция Eastnine на рынке Варшавы, а в целом Польша теперь является крупнейшим рынком для компании (более 50% портфолио).

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