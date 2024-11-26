Политзаключенного Анджея Почобута освободили из ПКТ
- 26.11.2024, 17:22
Сейчас он находится в новополоцкой колонии.
Одного из лидеров независимого Союза поляков в Беларуси, политзаключенного и журналиста Анджея Почобута освободили из помещения камерного типа (ПКТ), пишет телеграм-канал «Право имеют».
По информации канала, сейчас журналист находится в новополоцкой колонии. Ему доходят письма от близких, иногда к политзаключенному допускают адвоката.
Напомним, что в феврале 2023 года Анджей Почобут был приговорен к 8 годам колонии, его обвинили по статьям о «разжигании вражды» (часть 3 статьи 130 УК) и «призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности» (статья 361-3 УК).