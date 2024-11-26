В Сеть попал интересный тест на скорость работы мозга
- 26.11.2024, 17:30
Испытайте себя.
Как часто вы тренируете свою внимательность? Этот тест — быстрый способ проверить, как эффективно ваш мозг реагирует на детали и насколько быстро вы можете сосредоточиться, отмечает «Вокруг света».
Перед вами две похожие картинки, но на одной из них скрыты 5 небольших отличий. Уловить их все за 40 секунд — задача не из легких, особенно если ваш мозг немного устал или ему не хватает необходимых питательных веществ.
Такие задачи не только проверяют остроту зрения, но и развивают способность к концентрации и умение оперативно находить решения. Это отличный способ «разбудить» свои когнитивные способности и отвлечься от рутины.
Сколько отличий вы смогли найти?