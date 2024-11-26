В Беларуси подорожают сигареты 8 26.11.2024, 17:46

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Уже в декабре.

В Беларуси с 1 декабря подорожают некоторые марки сигарет, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам. В продаже также появятся новые сигареты.

«Табак-Инвест» среди прочего повысит в том числе на 10 копеек стоимость марок «Корона», «Корона голубая» — до 3,65 рубля, на 20 копеек — «Корона стиль», «Корона элит» (до 3,6 рубля).

«Алиди-Вест» с декабря начнет продавать новые марки сигарет. Среди них — Kent Navy Blue, Kent Silver (7,2 рубля), Kent Switch (7,3 рубля), Kent Crystal Blue (6 рублей). Также эта компания расширит ассортимент Pall Mall, Rothmans, а также станет продавать Lucky.

У «Беларусьторга» с декабря можно будет купить Dunhill Compact Blue (по 7,4 рубля), Dunhill Compact Aroma Red и Dunhill Compact Aroma Brown (по 7,5 рубля). При этом остальные сигареты дорожать не будут.

Остальные табачные компании — «Интер Тобакко», «Сентони ПРО» — не намерены в следующем месяце повышать цены, как следует из данных Министерства по налогам и сборам.

Посмотреть полный список сигарет, на которые с 1 декабря изменятся цены, можно на сайте ведомства.

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