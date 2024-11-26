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Престарелый Путин чуть не надорвался

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  • Андрей Окунь
  • 26.11.2024, 17:53
  • 9,064
Престарелый Путин чуть не надорвался

Ботокс не в то место утек.

Не собирался ничего писать про неподвижные руки президента. Ну, не двигал Путин кистями на протяжении восьми минут, подумаешь. Может, ему вкололи что-то, и он основательно забалдел. Не самый, кстати, невероятный вариант, учитывая какую чушь ему приходится говорить перед камерами. Там без тяжёлых препаратов не обойтись. Ну, или на крайний случай ботокс не в то место утёк, заблокировав государево тело ниже шеи. Короче, с кем не бывает.

Однако российская власть наблюдала, как россияне два дня всматривались в роботически неподвижные руки президента, и в какой-то момент решила, что это дело надо пресечь! Кто-то в Кремле посчитал сам факт подобного обсуждения неприемлимым, поэтому через пропагандистов начали распространять видео, где Путин после записи обращения двигает стул и берёт бумажки.

Правда, престарелый нацлидер чуть не надорвался и не улетел вслед за тяжёлым кремлёвским табуретом. А так, да, рукопожатие крепкое, уверенно работает с документами.

Понимаете, неподвижные руки посчитали важным опровергнуть. Это ж каким авторитетом надо обладать и какой уровень народной поддержки ощущать, чтобы бегать по интернетам и пресекать слухи и конспирологические теории. Сразу видно, недвижимый гарант. Неподвижный, как его руки.

Андрей Окунь, Telegram

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