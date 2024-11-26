«Странам НАТО необходимо изменить траекторию войны России против Украины»1
- 26.11.2024, 18:14
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Генеральный секретарь НАТО сделал заявление.
Страны НАТО помогли Украине выстоять в полномасштабной войне с Россией. Но сейчас необходимо изменить траекторию конфликта.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает (РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
- Наша поддержка Украины помогла ей выстоять в борьбе, но нам нужно идти дальше, чтобы изменить траекторию конфликта, - отметил генсек.
По его словам, странам НАТО необходимо обеспечить Украину критически важной противовоздушной обороной и выполнить все обязательства, которые были взяты на саммите Альянса в Вашингтоне.
- Новое командование, командование НАТО по координации помощи в области безопасности и обучения (NSATU), финансовое обязательство в размере 40 миллиардов евро в 2024 году и дальнейшие меры по сближению Украины с НАТО, - уточнил Рютте.
Также генсек подчеркнул, что в НАТО крайне важно увеличить инвестиции и производство в оружейной промышленности.