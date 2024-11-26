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Какой будет погода до конца рабочей недели

  • 26.11.2024, 18:30
Какой будет погода до конца рабочей недели

Прогноз на 27-29 ноября.

27 ноября погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, смещающийся с юго-запада на северо-восток через территорию нашей страны. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики пройдут осадки (дождь, мокрый снег, снег). Местами прогнозируется налипание мокрого снега, слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем 0..+6°С; в восточных районах страны температура воздуха ночью составит -4..-9°С, днем -1..-4°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

28 ноября ночью скажется влияние неустойчивой воздушной массы, днем погоду будут формировать атмосферные фронты, связанные с циклоном над Польшей. Облачно. Ночью местами по стране пройдет небольшой кратковременный мокрый снег, днем на большей части территории республики ожидаются осадки (мокрый снег, дождь).

В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, днем местами по западу порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, максимальная днем -1..+6°С.

29 ноября сохранится влияние заполняющегося циклона и его фронтальных разделов, центр которого будет перемещаться на Восточные Карпаты. Облачно. Ночью на большей части территории, днем местами по стране пройдут осадки (мокрый снег, по юго-западу с дождем).

В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, максимальная днем -1..+6°С.

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