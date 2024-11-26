Корейские уроки Геннадий Друзенко

26.11.2024, 18:33

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Южная Корея правильно поняла выбор, стоящий перед Украиной сейчас.

Послевоенная Европа, возникшая на пожарищах большой войны и императиве «Никогда снова!» приходит в упадок на глазах. Оказалось, что нельзя вечно процветать и радоваться комфортной сытой жизни под американским зонтиком безопасности. И при этом активно делать профит на дешевых российских энергоносителях и промышленном аутсорсинге в Китае.

Ибо когда жизнь подходит к кассе, оказывается Россия/Московия/орда производит (по оценкам министра обороны Германии) в четыре раза больше оружия, чем ЕС вместе взятый, а среди 10 мощнейших армий мира нет ни одной европейской, однако есть Россия, Китай, Индия, Турция и Пакистан.

Именно поэтому когда я думаю о том, как Украине выжить и победить, меня все больше привлекает кейс Южной Кореи. Такая же сравнительно небольшая нация, зажатая между монстрами Японией и Китаем. Такая же продолжительная эпоха безгосударственности. Такая же элита, воспитанная в традициях японской метрополии.

И такая же участь стать полем боя, на котором коммунизм и демократия сошлись в непримиримом поединке. Масштаб которого значительно превосходил нынешнюю войну в Украине. Вот сухие цифры: в Корейской войне участвовало 20 стран. В течение четырех лет было привлечено более 3 млн человек личного состава с каждой стороны. Северокорейцы с союзниками дважды занимали Сеул, а коалиция под флагами ООН и во главе с армией США – Пхеньян. Более 3 млн погибших и полностью разрушены что Юг, что Север.

Впрочем, это не помешало Республике Корея в самый разгар войны (5 сентября 1952 года) провести первые в истории всенародные выборы президента, на которых победил Ли Сын Ман. Который взращивал в стране коррупцию и непотизм и преследовал политических оппонентов.

Кстати, в 1953 году, когда после смерти Сталина и избрания Эйзенхауэра открылось окно для установления перемирия между двумя Кореями, Ли Сын Ман был против.

Представитель Южной Кореи генерал Чхве Док Син отказался подписать документ, поскольку режим Ли Сын Мана, в тот момент куда более одиозный, чем северокорейский, ратовал за продолжение войны. Что не помешало американцам, китайцам и СССР завершить войну без формального согласия Южной Кореи.

Дальше было еще семь лет коррупции, непотизма и клиентеллы. Пока «апрельская революция» 1960 года (до боли напоминавшая наш Майдан) не снесла режим Ли Син Мана, который только что в четвертый раз переизбрался на должность с помощью репрессий и фальсификаций.

Затем оказалось, что преемник Ли – Юн Бо Сан пришел сменить выгодоприобретателей системы, а не саму систему. Поэтому изменились только бенефециарии – коррупция, непотизм и эффективность корейской государственности остались прежними.

И тогда в мае 1961 года малоизвестный широкой публике генерал-майор Пак Чон Хи совершил военный переворот (для которого ему хватило всего 5 тыс. штыков) и отправил прогнивший режим Второй корейской республики на свалку истории. Так началось корейское экономическое чудо.

Теперь Южная Корея занимает почетное место в OECD, является одним из промышленных лидеров мира, имеет одну из самых мощных армий мира и один из самых развитых оборонно-промышленных комплексов. Потому что правильно поняла выбор, стоящий перед Украиной: «Меняйся или умри».

К сожалению, Украине еще только предстоит решить эту дилемму.

Геннадий Друзенко, глава правления украинского Центра конституционного моделирования, «Фейсбук»

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