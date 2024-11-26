В России лишили аккредитации британского дипломата 1 26.11.2024, 18:42

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Ему предписано покинуть РФ в двухнедельный срок.

Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, пишет «Немецкая волна».

По его данным, российский МИД принял соответствующее решение «во взаимодействии с заинтересованными ведомствами».

В МИД РФ вызван посол Великобритании

Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси вызван в российское дипведомство, сообщила его официальная представительница Мария Захарова.

По утверждению ФСБ, Прайор сменил «на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе», и при получении разрешения на въезд «намеренно указал ложные данные».

В Федеральной службе безопасности России заявляют, что выявили признаки проведения дипломатом «разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации».

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