В России лишили аккредитации британского дипломата

В России лишили аккредитации британского дипломата1
- 26.11.2024, 18:42
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Ему предписано покинуть РФ в двухнедельный срок.
Второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор лишен аккредитации, ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, пишет «Немецкая волна».
По его данным, российский МИД принял соответствующее решение «во взаимодействии с заинтересованными ведомствами».
В МИД РФ вызван посол Великобритании
Посол Великобритании в Москве Найджел Кейси вызван в российское дипведомство, сообщила его официальная представительница Мария Захарова.
По утверждению ФСБ, Прайор сменил «на должности прикрытия одного из шестерых британских разведчиков, высланных из России в августе», и при получении разрешения на въезд «намеренно указал ложные данные».
В Федеральной службе безопасности России заявляют, что выявили признаки проведения дипломатом «разведывательно-подрывной работы, угрожающей безопасности Российской Федерации».