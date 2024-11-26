Минская семья вместо отдыха в аквапарке получила визит в больницу и шрамы 1 26.11.2024, 18:52

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Все закончилось немалой компенсацией.

Минская семья с детьми отправилась отдохнуть в аквапарк «Фристайл» (заведение находится в Республиканском центре олимпийской подготовки по фристайлу на улице Сурганова). Но отдых закончился совсем не так, как планировалось: вместо релакса клиенты получили испуг и порезы от осколков разбившейся двери.

Минчане решили обратиться в суд, потребовав возмещения морального ущерба, и не прогадали. Подробности истории стали известны из документа, опубликованного в банке судебных решений, пишет «Зеркало».

Мама, папа, сын и дочь решили провести летний день в аквапарке. Билеты на четверых обошлись на тот момент в 120 рублей. Родители даже предусмотрительно оформили страховку от травм «Активный отдых». Как оказалось, не зря.

Разбитые планы на отдых

День отдыха был прерван неожиданным происшествием. Когда семья находилась в банно-термальном комплексе, в помещении внезапно разрушилась стеклянная дверь. Осколки разлетелись, поранив трех членов семьи. У отца были порезы и царапины головы, рук и ног, дочь порезала большой палец ноги.

Наиболее серьезные повреждения получил сын. У него был глубокий порез на лбу, ушибленная рана лба, ссадина на затылке, царапины на лице, веках и руках. Даже спустя полгода у него на голове оставались шрамы.

Мать не получила физических травм, но пережила сильный стресс за детей. По ее словам, персонал аквапарка не оказал должной первой помощи и даже отказался вызвать скорую. Родителям пришлось самостоятельно везти ребенка в РНПЦ детской хирургии, где ему обработали и зашили рану. Отец также посетил больницу, где его раны обработали антисептиком.

Травмы мужчины и сына позже были квалифицированы как легкие телесные повреждения.

Впрочем, как заявили члены семьи, последствия инцидента были не только физическими. Все они пережили сильный испуг, особенно боялась дочка за своего брата. По словам матери, у девочки еще долго был беспокойный сон.

Засудить аквапарк

Спустя примерно полгода семья решила обратиться в суд с иском против учреждения «РЦОП по фристайлу», которое владеет аквапарком. Они потребовали компенсацию морального ущерба — не только за травмы и испуг, но и за то, что услуга была оказана некачественно и не в полном объеме, так как из-за случившегося по вине аквапарка семье пришлось прервать отдых и уйти.

Представители учреждения не оспаривали на заседании факт инцидента, дежурный врач и медсестра подтвердили, что семья обращалась к ним за помощью. Почему аквапарк не вызвал скорую, в документе не раскрывается.

В итоге суд встал на сторону пострадавших.

Любопытно, что, хотя травмы минчан не были серьезными, компенсацию им дали довольно большую. Суд оценил их физические и нравственные страдания в 5500 рублей на всю семью. Сыну, получившему наиболее серьезные травмы, присудили 3000 рублей, отцу и дочери — по 1000 рублей каждому, а матери — 500 рублей за пережитый стресс. Кроме того, аквапарк обязали возместить расходы на адвоката в размере 800 рублей и оплатить госпошлину — 444 рубля.

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