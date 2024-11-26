Сколько ракет Storm Shadow имеют Британия, Франция и другие страны? 26.11.2024, 18:58

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Подсчеты Defense Express.

Украина периодически получает от стран-партнеров крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP. Однако сколько ракет было передано, и сколько осталось у партнеров - не разглашается, сообщает Defense Express.

По данным Defense Express, Британия заказала изготовление 900 ракет, а Франция – 500 SCALP 1997 года. А в 1999 году еще 200 ракет заказала Италия.

Например, ОАЭ, которые в 1997 году заказывали подверсию Storm Shadow под названием Black Shaheen в количестве 600 единиц. Греция заказывала 90 единиц в 2000 и 2003 годах.

В СМИ есть также информация о том, что Саудовская Аравия заказала 200 этих ракет в 2006 году. А Катар заказал 140 ракет в 2015 году. Вероятно, Индия тоже могла заказать небольшое количество Storm Shadow в 2016 году вместе с Rafale. Однако последним заказчиком стал Египет – он получил их вместе с заказанными французскими истребителями во второй половине 2010-х.

Из этого можно заключить, что в мире есть более 2600 единиц, и еще «плюс» неизвестное количество для Индии и Египта.

При этом производитель Storm Shadow/SCALP заявлял, что по состоянию на 2017 год официально было произведено и заказано около 3000 ракет, а количество имеющихся и будущих операторов – 9. Из этого следует, что количество операторов, включая Саудовскую Аравию, а также ориентировочное общее количество заказанных крылатых ракет совпадает.

Однако, как пишет Defense Express, следует учитывать, что Украине доступны только те ракеты, которые есть в арсенале Великобритании, Франции и Италии. То есть, это около 1600 ракет. При этом часть из этого количества, около 100 штук, могли использоваться во время различных операций, начиная с 2003 года в Ираке.

Следует учитывать и восстановление и обслуживание имеющихся ракет. Ведь Франция и Великобритания заказывали ремонт «середины жизненного цикла» в 2017 году с планом получить первые восстановленные крылатые ракеты в 2020. Несмотря на то, что первые планы могли не охватывать все ракеты, после 2022 года они точно должны быть расширены.

Еще один фактор – это дополнительное производство Storm Shadow. Ведь заказчики, скорее всего, получали новые ракеты. Из этого следует, что производственные линии Storm Shadow/SCALP в MBDA могут быть еще «теплыми», а производство ракет вполне может вестись.

Напомним, что на минувшей неделе Силы обороны Украины впервые применили британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России.

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