В Гомеле подростки вскрывали игровые автоматы с игрушками
- 26.11.2024, 19:12
Но не ради игрушек.
В Гомеле задержали двух подростков, которые вскрывали игровые автоматы с игрушками, пишет телеграм-канал «Сожский Форпост».
16-летний и 18-летний жители областного центра использовали гаечные ключи и отвертки.
«Зная, в каких магазинах были игровые автоматы, они направлялись туда и первым делом открывали ячейку, где хранились вырученные деньги, а затем разбивали стекло автомата и забирали содержимое», — говорится в сообщении правоохранителей.
Известно, что подростки вскрыли два игровых автомата и один кофейный. В общей сложности они похитили почти 800 рублей.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники раскаялись и признали вину.