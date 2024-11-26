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В Гомеле подростки вскрывали игровые автоматы с игрушками

  • 26.11.2024, 19:12
В Гомеле подростки вскрывали игровые автоматы с игрушками

Но не ради игрушек.

В Гомеле задержали двух подростков, которые вскрывали игровые автоматы с игрушками, пишет телеграм-канал «Сожский Форпост».

16-летний и 18-летний жители областного центра использовали гаечные ключи и отвертки.

«Зная, в каких магазинах были игровые автоматы, они направлялись туда и первым делом открывали ячейку, где хранились вырученные деньги, а затем разбивали стекло автомата и забирали содержимое», — говорится в сообщении правоохранителей.

Известно, что подростки вскрыли два игровых автомата и один кофейный. В общей сложности они похитили почти 800 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленники раскаялись и признали вину.

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