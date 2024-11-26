В Великобритании умер самый старый мужчина в мире 7 26.11.2024, 19:29

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Джон Альфред Тиннисвуд

Мужчина был старейшим в мире ветераном Второй мировой войны.

Самый пожилой мужчина в мире, по имени Джон Альфред Тиннисвуд, умер в доме престарелых в Великобритании. В августе 2024 года ему исполнилось 112 лет, сообщает Mirror.

Титул самого старого мужчины Джон Альфред Тиннисвуд официально получил в апреле этого года, после смерти Хуана Висенте Переса Моры, которому было 114 лет. Новый рекордсмен был вписан в Книгу рекордов Гиннесса. Отмечается, что он умер в кругу семьи.

Джон Альфред Тиннисвуд родился 26 августа 1912 года в Ливерпуле — именно в этот год затонул «Титаник». Со своей женой Блодвен он познакомился на танцах. Они прожили в браке 44 года. Почти 40 лет назад Тиннисвуд овдовел.

У долгожителя есть дочь Сьюзен, четверо внуков и трое правнуков.

Мужчина был старейшим в мире ветераном Второй мировой войны. Большую часть жизни он проработал бухгалтером в компаниях Shell и BP. На пенсию Джон Альфред Тиннисвуд вышел в 1972 году.

Свое долголетие мужчина объяснял исключительно удачей. При этом он отмечал, что дожить до столь преклонного возраста ему помог активный образ жизни, который он вел в молодости.

«Ты либо живешь долго, либо живешь мало, и с этим ничего не поделаешь. Я не чувствую своего возраста, не волнуюсь из-за него. Наверное, поэтому я его и достиг. Я понятия не имею, почему я прожил так долго. Я не могу припомнить никаких особых секретов. В молодости я был довольно активным, много ходил пешком», — однажды сказал долгожитель.

Мужчина не придерживался никакой особой диеты. По пятницам он любил съедать порцию рыбы с жареным картофелем. Его главный совет для сохранения здоровья — соблюдать умеренность. До последнего он выполнял многие из своих повседневных задач без посторонней помощи. Он самостоятельно распоряжался своими финансами, а также следил за мировыми новостями по радио.

На звание старейшего мужчины в мире теперь претендует перуанец Марселино Абад Толентино. О потенциальном рекордсмене сообщили в Pension 65, это национальная пенсионная система Министерства развития и социальной интеграции Перу (Midis). По утверждению властей, местный сельский труженик родился в 1900 году. В настоящее время Книга рекордов Гиннесса рассматривает перуанскую заявку.

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