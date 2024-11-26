Парламентская ассамблея НАТО призвала дать Украине ракеты средней дальности

Парламентская ассамблея НАТО призвала дать Украине ракеты средней дальности5
- 26.11.2024, 19:45
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Также в НАТО призвали предоставить Киеву системы ПВО.
Парламентская ассамблея НАТО призвала передать Украине ракеты средней дальности и системы ПВО. Соответствующий документ опубликовала пресс-служба альянса.
«Предоставить Украине все средства, включая ракеты средней дальности, для самозащиты», — говорится в документе.
Также в декларации есть призыв обеспечить Украине «своевременную поставку боеприпасов и современных систем вооружения, включая системы противовоздушной обороны, высокоточное оружие большой дальности и многоцелевые истребители».
Нардеп от украинской партии «Слуга народа» и глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее (ПА) НАТО Егор Чернев заявил в сообщении на сайте своей партии, что этого удалось достичь благодаря усилиям украинских дипломатов.
В качестве примеров ракет средней дальности, которые могут передать Киеву, Чернев назвал американские ракеты Tomahawk.
Передача Киеву ракет Tomahawk — один из секретных пунктов плана победы Зеленского, о котором ранее сообщила NYT. Ранее в Верховной раде Украины заявили, что постараются надавить на президента США Джо Байдена по вопросу поставок этих ракет до того, как его сменит в Белом доме Дональд Трамп.