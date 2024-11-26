В Витебске продали россиянам винзавод рядом с Домом-музеем Шагала

В Витебске продали россиянам винзавод рядом с Домом-музеем Шагала3
- 26.11.2024, 19:53
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С 13-й попытки.
Комплекс строений винодельческого завода в исторической части Витебска продали на аукционе с 13-го раза инвестору из Российской Федерации, сообщили в Витебском облисполкоме.
Объект ушел с молотка с 80%-ным понижением изначальной цены – за Br462 тыс. Новому собственнику также перешел земельный участок в 2 га.
В этом районе когда-то жил Марк Шагал. Да и заводу уже более 100 лет, он имеет статус историко-культурной ценности.
До Великой Отечественной войны здесь производили вина, соки, экстракты и повидло. Даже во время немецкой оккупации выпускали небольшое количество вина и воды.
В послевоенные годы производственные мощности значительно увеличились. На заводе производили как виноградные, так и плодово-ягодные вина.
Что здесь есть?
Административно-хозяйственное здание винзавода дошло до наших дней в значительно измененном виде. После ВОВ здесь появились контора, клуб и столовая.
Но между тем основное здание имеет статус объекта историко-культурной ценности третьей категории. Оно считается примером гражданской застройки Витебска конца XIX ‒ начала XX столетия.
Производство здесь было ликвидировано в 2017 году.
Инвестору, купившему объект, помимо исторического здания, достались также два производственных корпуса, цех овсяного печенья, винохранилище, спиртохранилище, склад, проходная, имеются инженерные сети.
Строения совокупной площадью 5,7 тыс. м2 занимают 2 га земли.