Рейтинг одобрения Трампа в США вырос 6 26.11.2024, 19:57

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Дональд Трамп

Опрос.

В США выросло благосклонное отношение к новоизбранному президенту Дональду Трампу. Согласно опросу Колледжа Эмерсон, рейтинг одобрения Трампа достиг 54% после выборов — это больше, чем 48% перед выборами, сообщает The Hill.

Наиболее благосклонно к новоизбранному президенту в Штатах относятся мужчины – 61%, тогда как среди женщин – 48%.

Среди белых избирателей 59% относятся к Трампу положительно, тогда как только 28% среди темнокожих избирателей.

Наиболее положительно к нему относятся американцы в возрасте от 40 до 50 лет: 60% — положительно.

Социологи также спросили американцев, был ли для них неожиданным результат выборов-2024. 46% респондентов сказали, что были удивлены победой Трампа над кандидатом от демократов вице-президентом Камалой Харрис. Среди голосовавших за Харрис 67% ответили, что были удивлены результатами, тогда как 71% избирателей Трампа результатами голосования удивлены не были.

Респондентов также спросили о выборах в 2028 году: 37% заявили, что поддержат Харрис в номинации на роль кандидата от Демократической партии, в то время как 35% — не определились с выбором. В то же время 51% избирателей сказали, что не определились с кандидатом от Республиканской партии в 2028 году, а 30% выразили готовность поддержать на эту роль напарника Трампа Джей-Ди Вэнса, который станет вице-президентом США.

Опрос проводился с 20-22 ноября среди тысяч избирателей; погрешность составляет плюс-минус 3%.

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