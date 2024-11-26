Три новые станции метро откроют в Минске 5 26.11.2024, 20:02

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Три новые станции метро введут в эксплуатацию до конца года, сообщил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Речь идет о станциях «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец».

«Как пассажиры вы сможете уже в ближайшее время на них побывать. Параллельно строится участок от площади Бангалор до ул. Мельникайте», - добавил Кухарев, которого цитирует «Минская правда».

Напомним, в Минске продолжается строительство зеленой (Зеленолужской) ветки метро.

После запуска новых станций третью линию планируют пустить в сторону Зеленого Луга и построить еще четыре станции — «Профсоюзная», «Переспа», «Комаровская» и «Парк Дружбы Народов».

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