В Китае бывшего главу Bank of China приговорили к смертной казни 7 26.11.2024, 20:06

4,036

Лю Лянгэ

Его обвинили во взятках.

Суд в китайской провинции Шаньдун приговорил бывшего главу одного из крупнейших банков Китая – Bank of China – к смертной казни за взяточничество и незаконную выдачу кредитов. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщения в китайских государственных СМИ.

Осужденный Лю Лянгэ возглавил Bank of China в 2019 году, а до этого работал в Народном банке Китая и Экспортно-импортном банке Китая. В 2021 году был уволен с должности по обвинению в незаконной деятельности и получении взяток.

В обвинительном приговоре сказано, что Лю воспользовался своим положением, чтобы добиться продвижения по службе многих людей, и что сумма полученных взяток была «особенно огромной» и составила более 121 млн юаней ($17 млн). Также выявилось, что Лю нарушил законы, одобрив кредиты на сумму более 3,32 млрд юаней, что привело к убыткам в размере более 190 млн юаней.

Суд учел тот факт, что Лю сознался во всех преступлениях и вернул большую часть денег. Поэтому, ему вынесен приговор с отсрочкой исполнения в два года. По китайским законом это означает, что Лю казнят только в том случае, если он в течение двух лет совершит преступление.

Антикоррупционный орган Китая в последние месяцы развернул кампанию по разоблачению нарушений в финансовом секторе, которая коснулась высокопоставленных банкиров. Ранее в октябре к семерной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговорили бывшего заместителя главы центрального банка Китая Фань Ифэя. Его также обвиняли во взяточничестве.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com