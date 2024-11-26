Вратарь сборной Беларуси по футболу заинтересовал клуб из Испании

Вратарь сборной Беларуси по футболу заинтересовал клуб из Испании3
- 26.11.2024, 20:19
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Парню всего 21 год, а он уже двукратный чемпион страны.
Голкипер минского «Динамо» и национальной сборной Беларуси Федор Лапоухов попал в сферу интересов испанского «Вальядолида».
По сведениям информированного источника, команда из Ла Лиги готова заплатить за футболиста $200 тыс. При этом сообщается, что «Динамо» хочет заработать на этом трансфере не менее $500 тыс.
Талантливого вратаря связывают сразу с несколькими клубами. Так, в различных медиа пишут об интересе со стороны бельгийского «Гента», датского «Копенгагена» и московского «Спартака».
«Вальядолид» – команда из испанской Ла Лиги (первого дивизиона чемпионата Испании). В нынешнем сезоне клуб находится на последнем месте с 9 очками после 14 матчей. В их активе всего 2 победы и 9 поражений.
Голкипер стал двукратным чемпионом Беларуси в составе минского «Динамо» в 2023 и 2024 годах.
Также у футболиста богатый опыт в сборной Беларуси. В июне 2021-го его вызвали в юниорскую команду до 19 лет, в марте 2023-го – в молодежную.
Дебют в составе «молодежки» состоялся 15 июня 2023 года в игре со сборной России.
До главной команды страны Лапоухов добрался уже в 2024-м, когда на 10 минут вышел в проигранном товарищеском матче с Израилем (0:4).
Всего у Лапоухова шесть официальных встреч в Лиге наций, три матча на ноль и четыре пропущенных мяча.