Легенда «Барселоны» возглавил клуб Месси 26.11.2024, 21:39

1,656

Хавьер Маскерано

Контракт рассчитан до конца сезона-2027.

Бывший главный тренер молодежной и олимпийской сборных Аргентины Хавьер Маскерано возглавил «Интер Майами», за который играет нападающий Лионель Месси. Об этом сообщила пресс-служба клуба MLS.

Маскерано сменил на посту Херардо Мартино, с которым команда выиграла регулярный чемпионат, но в первом раунде плей-офф уступила «Атланте».

Маскерано подписал контракт до конца сезона-2027.

Маскерано 40 лет, в качестве игрока он выступал за «Вест Хэм», «Барселону», «Ливерпуль» и другие команды, в сборной Аргентины провел 147 матчей.

В «Барселоне» Маскерано играл с Месси, Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Луисом Суаресом, которые теперь выступают в «Интер Майами».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com