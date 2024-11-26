Легенда «Барселоны» возглавил клуб Месси
- 26.11.2024, 21:39
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Контракт рассчитан до конца сезона-2027.
Бывший главный тренер молодежной и олимпийской сборных Аргентины Хавьер Маскерано возглавил «Интер Майами», за который играет нападающий Лионель Месси. Об этом сообщила пресс-служба клуба MLS.
Маскерано сменил на посту Херардо Мартино, с которым команда выиграла регулярный чемпионат, но в первом раунде плей-офф уступила «Атланте».
Маскерано подписал контракт до конца сезона-2027.
Маскерано 40 лет, в качестве игрока он выступал за «Вест Хэм», «Барселону», «Ливерпуль» и другие команды, в сборной Аргентины провел 147 матчей.
В «Барселоне» Маскерано играл с Месси, Серхио Бускетсом, Жорди Альбой и Луисом Суаресом, которые теперь выступают в «Интер Майами».