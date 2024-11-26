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FT: ВСУ ликвидировали нескольких офицеров армии КНДР в Курской области

  • 26.11.2024, 22:23
  • 1,182
FT: ВСУ ликвидировали нескольких офицеров армии КНДР в Курской области

Один генерал получил ранение.

В Марьино, что в Курской области, в результате удара по санаторию был ранен северокорейский генерал. Еще несколько офицеров армии КНДР погибли.

Об этом сообщает Financial Times.

Как рассказал источник издания, удар по Марьино был одним из тех, кто нацелен на северокорейцев в Курской области в течение последней недели. По его словам, украинские силы искали места дислокации корейцев, ведь русские рассредоточили их.

Как пишет Financial Times, личность северокорейского генерала не раскрывают. Однако ранее известно, что Северная Корея направила генерал-полковника Ким Чен Бока, чтобы тот контролировал подразделения специального назначения «Штормовой корпус” .

Подтвердить, что он получил ранения в Марьино невозможно.

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