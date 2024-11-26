Вторая партия матча за мировую шахматную корону завершилась вничью
- 26.11.2024, 22:34
Третья партия пройдет 27 ноября.
Китаец Дин Лижэнь сыграл вничью с индийцем Гукешем Доммараджу во второй партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.
Китаец играл белыми фигурами, партия завершилась после 23-го хода.
Накануне в первой партии 32-летний Дин Лижэнь, действующий чемпион мира, победил 18-летнего индийца черными фигурами.
Третья партия пройдет 27 ноября.
Доммараджу в этом году выиграл турнир претендентов и получил право сыграть против действующего чемпиона. Индиец стал самым молодым победителем турнира претендентов.
Дин Лижэнь стал чемпионом мира, победив в прошлом году на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего.
Участники титульного матча с призовым фондом $2,5 млн проведут до 14 партий в классические шахматы, в случае равенства очков состоится тай-брейк.