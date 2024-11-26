В Албании вспыхнули протесты 26.11.2024, 22:38

Оппозиция требует создания временного правительства.

Полиция в албанской столице Тиране применила слезоточивый газ и водометы для разгона сотен оппозиционных протестующих, которые блокировали дороги, требуя отставки правительства из-за коррупции.

Об этом сообщает Reuters.

Протестующие заявили, что участвуют в кампании гражданского неповиновения против премьер-министра Албании и лидера Социалистической партии Эди Рамы. Они протестуют против преследования лидеров оппозиции и обвиняют власть в коррупции.

«Протесты будут продолжаться, это борьба до тех пор, пока этот режим не уйдет», – заявил местным СМИ Теди Блуши, представитель оппозиционной Партии свободы Албании.

Протест во вторник в центре Тираны перерос в столкновения с полицией, когда отказались по ее требованию разблокировать одну из центральных дорог. Когда началась драка, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

Оппозиция в Албании протестует почти каждую неделю, требуя создания временного правительства до парламентских выборов в 2025 году.

Лидеры двух крупнейших оппозиционных партий Албании – Сали Бериша из Демократической партии и Илир Мета из Партии свободы – обвиняются в коррупционных преступлениях. Оба отрицают обвинения и утверждают, что их организовал Эди Рама.

Сам Рама заявляет, что обвинения не являются политически мотивированными, и обвиняет оппозицию в попытке захватить власть с помощью насилия.

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