Белорусский аналог кроксов вызвал жаркие споры в Сети

Белорусский аналог кроксов вызвал жаркие споры в Сети1
- 26.11.2024, 22:50
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Как они выглядят.
Минская блогер заметила в магазине пару резиновой обуви от Marko, которая похожа на модель известного бренда Crocs, и опубликовала видео в TikTok. Пользователи соцсети в комментариях сравнили «жалкую пародию» с «неповторимым оригиналом». Внимание на ролик обратил CityDog.
В комментарии к ролику блогер пошутила, что представленная в обзоре модель — «коллаборация дизайнеров Marko и минского завода „термопласт“». В видео она продемонстрировала резиновую обувь синего цвета со шнурками, которые напоминают обувь американской компании Crocs.
— В таких шлепах только в сторону денег, — отметила автор.
Так выглядит оригинал за 226 рублей.
А так белоруcский аналог за 25 рублей.
Как белорусы оценили обувь от Marko?
«Зря вы так хе*ите их. По сравнению с новыми Balenciaga эти просто огонь».
«Солидные скороходы для бассейна и пляжа».
«Люксовые галоши».
«Как это развидеть?»
«Классные лапти для прогулки с собакой».
«На море с галькой супер!»
«Шнурки там зачем?»
«А ведь это кто-то на полном серьезе покупает».
«Ударим отечественным „Термопластом“ по вражеским „Кроксам“».
«Зимние? Шипованные?»