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Белорусский аналог кроксов вызвал жаркие споры в Сети

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  • 26.11.2024, 22:50
  • 4,354
Белорусский аналог кроксов вызвал жаркие споры в Сети

Как они выглядят.

Минская блогер заметила в магазине пару резиновой обуви от Marko, которая похожа на модель известного бренда Crocs, и опубликовала видео в TikTok. Пользователи соцсети в комментариях сравнили «жалкую пародию» с «неповторимым оригиналом». Внимание на ролик обратил CityDog.

В комментарии к ролику блогер пошутила, что представленная в обзоре модель — «коллаборация дизайнеров Marko и минского завода „термопласт“». В видео она продемонстрировала резиновую обувь синего цвета со шнурками, которые напоминают обувь американской компании Crocs.

— В таких шлепах только в сторону денег, — отметила автор.

Так выглядит оригинал за 226 рублей.

А так белоруcский аналог за 25 рублей.

Как белорусы оценили обувь от Marko?

«Зря вы так хе*ите их. По сравнению с новыми Balenciaga эти просто огонь».

«Солидные скороходы для бассейна и пляжа».

«Люксовые галоши».

«Как это развидеть?»

«Классные лапти для прогулки с собакой».

«На море с галькой супер!»

«Шнурки там зачем?»

«А ведь это кто-то на полном серьезе покупает».

«Ударим отечественным „Термопластом“ по вражеским „Кроксам“».

«Зимние? Шипованные?»

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