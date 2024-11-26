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Главы МИД стран «Большой семерки» осудили соучастие режима Лукашенко в войне РФ против Украины

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  • 26.11.2024, 23:10
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Главы МИД стран «Большой семерки» осудили соучастие режима Лукашенко в войне РФ против Украины

Страны G7 опубликовали заявление.

Главы МИД стран «Большой семерки» 26 ноября опубликовали заявление по итогам двухдневной встречи в Италии. Там упомянута и Беларусь — министры осудили поддержку официальным Минском вторжения в Украину и призвали освободить политзаключенных.

«Мы вновь осуждаем соучастие белорусского режима в войне России против Украины. Мы выражаем нашу неизменную обеспокоенность по поводу продолжающихся репрессий режима в отношении независимых СМИ, гражданского общества, политической оппозиции и граждан, мирно выражающих свои взгляды. Мы также осуждаем жестокое обращение с политическими заключенными и требуем их немедленного и безоговорочного освобождения», — говорится в заявлении.

Министры иностранных дел стран «Большой семерки» 25−26 ноября провели совещание в итальянском городе Фьюджи. Одной из тем обсуждения стала война в Украине.

«Большая семерка» (G7) — неформальное объединение семи ведущих демократических стран мира — Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США. Саммиты глав государств стран G7 проходят ежегодно.

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