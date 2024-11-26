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В России охранники НПЗ «Газпрома» обстреляли самолет Ан-2

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  • 26.11.2024, 23:25
  • 2,752
В России охранники НПЗ «Газпрома» обстреляли самолет Ан-2

Перепутали с украинским дроном.

В российском городе Салават охрана нефтеперерабатывающего завода «Газпрома» открыла огонь по самолету Ан-2, потому что подумали, что это украинский дрон. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает Telegram-канал Astra.

Как отметили в Telegram-канале, в городе включили сигнал воздушной тревоги, после этого охрана НПЗ Газпрома открыла по самолету огонь.

Российский паблик Mash заявил, что местные жители якобы слышали звук дронов.

Astra добавляет, что самолет залетел в запретную зону и поэтому его приняли за украинский беспилотник.

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