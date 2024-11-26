Стал известен победитель премии Ежи Гедройца за лучшую белорусскую прозу
- 26.11.2024, 23:39
Церемония награждения прошла в Европейском центре солидарности в Гданьске.
В польском Гданьске 26 ноября объявили лауреатов ежегодной премии Ежи Гедройца за лучшую белорусскую прозу, передает «Зеркало».
В 2024 году главную премию получил философ Валентин Акудович за книгу «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым», которая вышла в издательстве «Логвінаў».
Второе место заняла Анна Янкута с книгой «Час пустазелля», выпущенной издательством «Янушкевіч».
Третье место досталось Дмитрию Бартосику за книгу «Забіць упалмінзага», изданную в серии «Бібліятэка Свабоды».
Специальную премию от «Еўрарадыё» за аудиокнигу получила Ева Войтовская за книгу «Гарэзлівы пацалунак», вышедшую в издательстве «Янушкевіч».
Также в шорт-листе премии оказались книги «На прызбе ў Сілічах» Марии Войтешонок и «Вольнеры. Прадвесце» Валерия Гапеева.
В состав жюри премии Гедройца в этом году вошли:
литературовед, доктор филологических наук Ульяна Верина;
белорусистка, литературовед, адъюнкт кафедры белорусистики Варшавского университета Катажина Дрозд-Урбаньская;
филолог, кандидатка филологических наук, писательница, переводчица Вера Жыбуль;
литературовед, критик, драматург, главный редактор научного журнала Studia Białorutenistyczne Сергей Ковалев;
писательница, поэтесса, сотрудница правозащитной организации Югася Каляда.
Церемония награждения прошла в Европейском центре солидарности в Гданьске.
Премия Ежи Гедройца — крупнейшая независимая литературная премия Беларуси, которая вручается ежегодно с 2012 года за лучшую книгу прозы, вышедшую в предыдущем году на белорусском языке. Премия была названа в честь уроженца Минска, польского публициста и политика Ежи Гедройца, который выступал за добрососедские отношения между Польшей и Беларусью.
Организаторами премии являются Беларусский ПЕН-центр и Международный союз белорусских писателей.