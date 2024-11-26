Стал известен победитель премии Ежи Гедройца за лучшую белорусскую прозу 26.11.2024, 23:39

Церемония награждения прошла в Европейском центре солидарности в Гданьске.

В польском Гданьске 26 ноября объявили лауреатов ежегодной премии Ежи Гедройца за лучшую белорусскую прозу, передает «Зеркало».

В 2024 году главную премию получил философ Валентин Акудович за книгу «Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым», которая вышла в издательстве «Логвінаў».

Второе место заняла Анна Янкута с книгой «Час пустазелля», выпущенной издательством «Янушкевіч».

Третье место досталось Дмитрию Бартосику за книгу «Забіць упалмінзага», изданную в серии «Бібліятэка Свабоды».

Специальную премию от «Еўрарадыё» за аудиокнигу получила Ева Войтовская за книгу «Гарэзлівы пацалунак», вышедшую в издательстве «Янушкевіч».

Также в шорт-листе премии оказались книги «На прызбе ў Сілічах» Марии Войтешонок и «Вольнеры. Прадвесце» Валерия Гапеева.

В состав жюри премии Гедройца в этом году вошли:

литературовед, доктор филологических наук Ульяна Верина;

белорусистка, литературовед, адъюнкт кафедры белорусистики Варшавского университета Катажина Дрозд-Урбаньская;

филолог, кандидатка филологических наук, писательница, переводчица Вера Жыбуль;

литературовед, критик, драматург, главный редактор научного журнала Studia Białorutenistyczne Сергей Ковалев;

писательница, поэтесса, сотрудница правозащитной организации Югася Каляда.

Церемония награждения прошла в Европейском центре солидарности в Гданьске.

Премия Ежи Гедройца — крупнейшая независимая литературная премия Беларуси, которая вручается ежегодно с 2012 года за лучшую книгу прозы, вышедшую в предыдущем году на белорусском языке. Премия была названа в честь уроженца Минска, польского публициста и политика Ежи Гедройца, который выступал за добрососедские отношения между Польшей и Беларусью.

Организаторами премии являются Беларусский ПЕН-центр и Международный союз белорусских писателей.

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