Курская операция: украинские разведчики освободились из плена, взяв в плен пятерых российских военных
- 26.11.2024, 23:54
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Подробности удивительной операции.
В августе 2024 года во время Курской наступательной операции произошло событие, которое поражает нестандартным мышлением. Группа из четырех аэроразведчиков 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, выполняя боевое задание, неожиданно столкнулась с вражескими силами и попала в плен. Старший пилот с псевдонимом «Бардак» не растерялся: используя психологическое давление и быструю оценку ситуации, он убедил российских военных, что те сами оказались в окружении.
Результат поразил всех: украинская группа не только освободилась из плена, но и вывела с собой пятерых российских военных, которые сдались вместе со своим оружием.
Как сообщает Цензор.НЕТ, детали этой истории собственно и рассказал украинский воин «Бардак» ютуб-каналу «Бутусов плюс».