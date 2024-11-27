Пентагон официально подтвердил разрешение Киеву использовать ATACMS
- 27.11.2024, 1:08
В настоящее время речь идет об ударах по Курской области.
Украина официально получила разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS американского производства для ударов вглубь российской территории, соответствующее заявление сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
«Произошли изменения относительно нашей политики — Украина теперь может использовать ATACMS для защиты страны», — заявил он во время брифинга во вторник, 26 ноября.
Райдер также отметил, что в настоящее время речь идет об ударах по Курской области.