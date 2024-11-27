Обнаружены самописцы потерпевшего крушение в Вильнюсе грузового самолета
- 27.11.2024, 3:02
Самолет потерпел крушение в районе аэропорта Вильнюса 25 ноября.
26 ноября были обнаружены самописцы грузового самолета, который накануне потерпел крушение в столице Литвы Вильнюсе. Об этом пишет Delfi со ссылкой на минюст страны.
«Самописцы самолета Boeing 737-476 были обнаружены в 11.30, из извлекли из обломков самолета», – указали представители министерства.
По данным минюста, группа, расследующая вопросы безопасности, занялась процессом организации считывания информации с самописцев.
«В ходе расследования по безопасности не ищут виновных и ответственных. Это расследование не зависит от расследования правоохраны или административного процесса, в ходе которых ищут виновных», – указали в минюсте.
Расследование по безопасности в Вильнюсе будут проводить вместе с местными специалистами эксперты из Германии, Испании и США.