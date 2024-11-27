Reuters: Россия 21 ноября ударила по Днепру баллистической ракетой без взрывчатки 27.11.2024, 5:00

Ракета несла муляжи боеголовок, ущерб от которых «весьма незначителен».

«Новая» баллистическая ракета, выпущенная Россией по Днепру на прошлой неделе, несла несколько боеголовок без взрывчатки и нанесла «незначительный ущерб». Об этом заявили два высокопоставленных источника в украинском правительстве, сообщает Reuters.

По словам одного из собеседников агентства, ракета несла муляжи боеголовок, ущерб от которых «весьма незначителен».

«В этом случае (ракета) была без взрывчатки… Не было таких взрывов, которые мы ожидали. Что-то было, но не очень мощное», — сказал второй источник Reuters.

Эксперты объясняют, что отсутствие взрывчатки в головной части ракеты, которая обычно несет боеголовку, может означать наличие приборов для тестирования характеристик. Такие устройства используют во время испытаний ракетных технологий. Однако, была ли российская ракета оснащена таким оборудованием, пока неизвестно.

«Я бы сказал, что это невероятно дорогой способ доставить то, что, вероятно, не нанесет большого вреда», — заявил эксперт Джеффри Льюис.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что утром 21 ноября Россия запустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области, она летела на Днепр.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин заявил в обращении, что войска РФ атаковали Днепр новейшей системой средней дальности «Орешник», о которой ранее не было никакой информации.

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