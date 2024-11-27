В Башкортостане началась паника из-за «налета» на крупнейший нефтяной комплекс РФ
- 27.11.2024, 8:16
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Открыт огонь по «кукурузнику».
Вечером во вторник, 26 ноября, российская Башкирия оказалась «под ударом». Целью, предварительно, стал «Газпром Нефтехим Салават», пишет «Диалог.UA».
Жители российского города Салават массово пишут о звуках стрельбы и взрывах. Судя по опубликованным кадрам, россияне пытаются перехватить цель в воздухе стрелковым оружием.
Также видны сильные задымления на месте вероятного удара.
В Салавате находится «Газпром Нефтехим Салават» - один из крупнейших нефтехимических комплексов России. «Газпром Нефтехим Салават» играет значительную роль в российской нефтехимической промышленности, производя широкий спектр продукции, от автомобильных бензинов до полимеров. Компания, помимо значительных вложений в российский бюджет, задействована еще и в снабжении оккупационной армии России, воюющей против Украины.
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«Беспилотником» оказался так называемый «кукурузник» — самолет «Ан-2», который случайно оказался рядом с нефтяным предприятием РФ. Он вызвал переполох у местных властей, которые включили сирену воздушной тревоги. Охрана НПЗ открыла по борту огонь.