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В Башкортостане началась паника из-за «налета» на крупнейший нефтяной комплекс РФ

  • 27.11.2024, 8:16
  • 2,702
В Башкортостане началась паника из-за «налета» на крупнейший нефтяной комплекс РФ

Открыт огонь по «кукурузнику».

Вечером во вторник, 26 ноября, российская Башкирия оказалась «под ударом». Целью, предварительно, стал «Газпром Нефтехим Салават», пишет «Диалог.UA».

Жители российского города Салават массово пишут о звуках стрельбы и взрывах. Судя по опубликованным кадрам, россияне пытаются перехватить цель в воздухе стрелковым оружием.

Также видны сильные задымления на месте вероятного удара.

В Салавате находится «Газпром Нефтехим Салават» - один из крупнейших нефтехимических комплексов России. «Газпром Нефтехим Салават» играет значительную роль в российской нефтехимической промышленности, производя широкий спектр продукции, от автомобильных бензинов до полимеров. Компания, помимо значительных вложений в российский бюджет, задействована еще и в снабжении оккупационной армии России, воюющей против Украины.

Обновление

«Беспилотником» оказался так называемый «кукурузник» — самолет «Ан-2», который случайно оказался рядом с нефтяным предприятием РФ. Он вызвал переполох у местных властей, которые включили сирену воздушной тревоги. Охрана НПЗ открыла по борту огонь.

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