Лукашенко едва спустился по трапу самолета в Пакистане
- 27.11.2024, 8:42
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Диктатор с трудом преодолел несколько ступенек.
Во время визита в Исламабад (Пакистан) Александр Лукашенко едва спустился по трапу самолета. При этом диктатор судорожно держался за перила и заметно хромал.
Этот момент показали в эфире пакистанского телевидения.
На видео попало, как Александр Лукашенко во время спуска по трапу хватается за перила и с трудом преодолевает несколько ступенек.
Напомним, что визит Лукашенко в Пакистан совпал с массовыми протестами. Вчера протестующие вошли в столицу Пакистана Исламабад, несмотря на заслоны полицейских.