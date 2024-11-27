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Лукашенко едва спустился по трапу самолета в Пакистане

  • 27.11.2024, 8:42
  • 1,630
Лукашенко едва спустился по трапу самолета в Пакистане

Диктатор с трудом преодолел несколько ступенек.

Во время визита в Исламабад (Пакистан) Александр Лукашенко едва спустился по трапу самолета. При этом диктатор судорожно держался за перила и заметно хромал.

Этот момент показали в эфире пакистанского телевидения.

На видео попало, как Александр Лукашенко во время спуска по трапу хватается за перила и с трудом преодолевает несколько ступенек.

Напомним, что визит Лукашенко в Пакистан совпал с массовыми протестами. Вчера протестующие вошли в столицу Пакистана Исламабад, несмотря на заслоны полицейских.

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