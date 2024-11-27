ATACMS атаковали на авиабазе «Халино» более важную цель, чем просто самолеты
- 27.11.2024, 8:50
Россияне остались без «глаз и ушей».
Аэродром Халино в Курской области РФ принимал самолеты «Су-25» и вертолеты. При этом этот аэродром не использовался МО РФ так активно, как другие авиабазы РФ.
К такому мнению пришла группа аналитиков из Frontelligence Insight.
Известно, что с самого начала октября РФ решила укрепить аэродром Халино, строя новые укрепления и усиливая те, что уже были, информирует ресурс Frontelligence Insight.
На момент ракетного удара строительные работы так и не были закончены, но находились на завершающей стадии.
По словам OSINT-аналитика Tatarigami_UA, аэродром Халино Кремль в последнее время практически не использовал, поэтому сложно сказать, сколько авиации было вчера в момент прилетов.
Не исключено, что ВСУ нацелились именно на систему ПВО, радары и склады снабжения. Как итог на некоторое время аэродром станет недееспособным.
В итоге аналитики из Frontelligence Insight пришли к выводу, что авиация могла существенно не пострадать, однако враг остался без «глаз и ушей» в виде ПВО и радаров. Как итог теперь этот объект можно атаковать и ударными беспилотниками.
Практически к такому же мнению пришли журналисты из ресурса Forbes.
Там так же уверены, что главная цель вчерашнего удара по Халино - вывести сам аэродром из строя.
Это очень хорошая новость для 20 тысячи украинских бойцов, которые ведут бой на Курщине с 50-тысячной армией Путина - Кима. На Курщине МО РФ пользуется услугами аэродрома Халино, где базируются самолеты «Су-25».
С 2022 года ВСУ уничтожили или повредили около 30 самолетов «Су-25» из 200, что были на вооружении ВКС РФ.
Не исключено, что вчерашний удар также уничтожил или вывел из строя еще парочку Су-25.
Удар ATACMS в понедельник - это третий крупный украинский глубокий удар по стратегическим целям в Курске и вокруг него с тех пор, как США, а позднее Британия и Франция разрешили Украине использовать свои лучшие ракеты иностранного производства против целей на территории РФ.