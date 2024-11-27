ATACMS атаковали на авиабазе «Халино» более важную цель, чем просто самолеты 27.11.2024, 8:50

Россияне остались без «глаз и ушей».

Аэродром Халино в Курской области РФ принимал самолеты «Су-25» и вертолеты. При этом этот аэродром не использовался МО РФ так активно, как другие авиабазы РФ.

К такому мнению пришла группа аналитиков из Frontelligence Insight.

Известно, что с самого начала октября РФ решила укрепить аэродром Халино, строя новые укрепления и усиливая те, что уже были, информирует ресурс Frontelligence Insight.

На момент ракетного удара строительные работы так и не были закончены, но находились на завершающей стадии.

По словам OSINT-аналитика Tatarigami_UA, аэродром Халино Кремль в последнее время практически не использовал, поэтому сложно сказать, сколько авиации было вчера в момент прилетов.

Не исключено, что ВСУ нацелились именно на систему ПВО, радары и склады снабжения. Как итог на некоторое время аэродром станет недееспособным.

В итоге аналитики из Frontelligence Insight пришли к выводу, что авиация могла существенно не пострадать, однако враг остался без «глаз и ушей» в виде ПВО и радаров. Как итог теперь этот объект можно атаковать и ударными беспилотниками.

Практически к такому же мнению пришли журналисты из ресурса Forbes.

Там так же уверены, что главная цель вчерашнего удара по Халино - вывести сам аэродром из строя.

Это очень хорошая новость для 20 тысячи украинских бойцов, которые ведут бой на Курщине с 50-тысячной армией Путина - Кима. На Курщине МО РФ пользуется услугами аэродрома Халино, где базируются самолеты «Су-25».

С 2022 года ВСУ уничтожили или повредили около 30 самолетов «Су-25» из 200, что были на вооружении ВКС РФ.

Не исключено, что вчерашний удар также уничтожил или вывел из строя еще парочку Су-25.

Удар ATACMS в понедельник - это третий крупный украинский глубокий удар по стратегическим целям в Курске и вокруг него с тех пор, как США, а позднее Британия и Франция разрешили Украине использовать свои лучшие ракеты иностранного производства против целей на территории РФ.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com