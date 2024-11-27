В Беларуси вводят семь существенных новшеств по пенсиям 8 27.11.2024, 8:55

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Они касаются как женщин, так и мужчин.

В 2025 году заработают сразу несколько важных пенсионных новшеств. Они касаются как женщин, так и мужчин. «Зеркало» составило подборку этих изменений.

Повышение страхового стажа

С 1 января 2025 года в Беларуси повысят минимальный страховой стаж — до 20 лет (сейчас он составляет 19 лет 6 месяцев). Он необходим для получения трудовой пенсии. В этот стаж входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. К примеру, декретный отпуск в него не включают (а в общий — да).

Ранее минимальный страховой стаж составлял пять лет, но с 2013 года его стали резко повышать. Беларусы, которые по новым правилам не выработали этот стаж, попадают в пенсионную ловушку: они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную (сейчас она составляет 218,9 рубля). Женщины могут ее получать с 60 лет, а мужчины — с 65.

Стандартный пенсионный возраст в Беларуси составляет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин. В Минтруда накануне заявили, что вопрос дальнейшего повышения этого показателя «на повестке не стоит».

Изменение для многодетных матерей

Одно из новшеств касается женщин. Если точнее, то оно затрагивает многодетных матерей, у которых четверо детей. Для них с 1 января 2025 года снизят минимальный страховой стаж — с 10 до 5 лет.

Новшество для мужчин

С 2025 года мужчины смогут выходить на досрочную пенсию по возрасту, если они воспитали ребенка с инвалидностью. Но есть важное условие — сделали это без участия матери. Досрочную пенсию взамен мамы назначат отцу, когда ему исполнится 58 лет (женщинам — в 53 года).

Но для этого нужно выполнить несколько требований. Первое — воспитать ребенка минимум до 8 лет. Если он по каким-то причинам не доживет до этого возраста, то досрочной пенсии не будет (это правило касается и женщин). Второе — стаж работы не меньше 25 лет. Из них 5 лет страхового стажа, то есть с уплатой страховых взносов в Фонд соцзащиты населения. Для матерей эти требования отличаются — стаж работы не меньше 20 лет (из них — 5 лет страхового).

Некоторых пенсионеров перестанут регистрировать в центрах занятости

С января 2025-го также введут изменение в законодательство, которое касается занятости населения. Среди прочего чиновники запретят регистрацию безработными в центрах занятости тех, кто получает социальную пенсию.

Сейчас такое ограничение действует для тех, кому выплачивают пенсии по возрасту, за выслугу лет, а также профессиональную.

Подвинут сроки обращения за пенсиями

С 1 января 2025 года увеличат срок подачи заявления для назначения некоторых пенсий — по возрасту, за выслугу лет и социальных. Это можно будет сделать за месяц до пенсионного возраста и в течение такого же срока после. Выплаты назначат с той даты, когда человек достиг возраста выхода на заслуженный отдых.

Сейчас за назначением пенсии можно обращаться в любое время после того, как появится на нее право. То есть когда женщине исполнится 58 лет, а мужчине — 63 года (если речь не о льготниках). Но если человек придет за ней не в свой день рождения, а позже, то эти выплаты ему станут начислять с той даты, когда он обратился.

Снимут ограничения для работающих на пенсии

Власти отменят потолок по размеру выплат для тех, кто продолжается трудиться на пенсии и одновременно получает и зарплату, и пенсию. У некоторых из них есть ограничения по максимальному размеру пенсионных выплат. Это касается тех, у кого до выхода на заслуженный отдых была зарплата, которая в 1,3 раза превышала среднюю по стране.

Немного поясним. Есть такое понятие, как индивидуальный коэффициент заработка — это соотношение фактической зарплаты, которую получал человек до выхода на заслуженный отдых, и средней по стране. Если зарплата конкретного человека была в полтора раза больше средней, то у него этот коэффициент составляет 1,5, если на уровне средней, то 1. Так вот для тех, кто продолжает трудиться на пенсии, есть потолок по размеру выплаты — берется максимальный коэффициент на уровне 1,3. Даже если у кого-то он составляет 1,5 или 2, то все равно действуют ограничения. То есть фактически человек недополучает часть пенсии, если продолжает работать на заслуженном отдыхе.

Еще одно новшество для пенсий и рынка труда

В Беларуси у некоторых безработных сейчас есть возможность досрочно выйти на пенсию. Речь о тех, кто был уволен из-за ликвидации организации, стал на учет в центр занятости, но не смог трудоустроиться. Такие люди сейчас могут досрочно выйти на заслуженный отдых на два года раньше: женщины — в 56 лет, а мужчины — в 61 год. Но для этого нужно согласие службы занятости.

В 2025 году для досрочного выхода на пенсию по такому основанию введут ужесточение: отправиться на заслуженный отдых можно будет не на два года раньше, а на один.

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