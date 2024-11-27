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Forbes: ВСУ танковым «кулаком» отбросили врага от Купянска

  • 27.11.2024, 8:59
  • 7,286
Forbes: ВСУ танковым «кулаком» отбросили врага от Купянска

Противник в городе был уничтожен.

Боевые действия в районе Купянска на Харьковщине - светлое пятно для ВСУ на фоне боев за Донбасс и на Курщине.

На данный момент на Курщине 20 тысяч украинских бойцов ведут боевые действия с 50-тысячной армией Путина - Кима. На Донбассе соотношения сил 1 к 5 в пользу Кремля, информирует Forbes.

А вот на Купянщине именно украинские силы могут нанести поражение ВС РФ. В стратегической группе «Хортица», под контролем которой порядка 10 бригад, заявили об отбросе вражеских войск подальше от Купянска.

Еще две недели назад оккупанты из 25-й бригады сумели прорваться в сам Купянск. Однако наступательные действия требуют больше людей и техники, чем оборона, именно поэтому противник, конечно же, в самом городе не закрепился и был уничтожен.

Позже, в начале текущей недели, враг высадился на лодках через реку Оскол в попытке обойти ВСУ, однако и этот маневр оккупанту не удался.

Аналитики из Militaryland подчеркнули, что большая заслуга в обороне Купянщины лежит на плечах опытной боевой 14-й механизированной бригады.

На вооружении у бригады есть как старые модели танков «Т-72Б3», так и новые «Т-84 Оплот».

В начале текущей недели МО Украины выложило в Сеть ролик боя в районе Купянска. На нем украинские силы на танке в упор расстреливают окопавшихся врагов.

Освобождение Купянска - редкая хорошая новость для уступающей по численности и вооружению армии Киева, поскольку наступает зима и приближается инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Если армии Путина не удастся повторно взять Купянск, то они попытаются укрепиться за рекой Оскол.

«Российские силы усилили атаки, используя артиллерию, [ракетные установки] и планирующие бомбы», - сообщил Центр оборонных стратегий.

Цель россиян - заставить мирное население эвакуироваться из поселений на восточном берегу реки Оскол.

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