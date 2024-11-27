Forbes: ВСУ танковым «кулаком» отбросили врага от Купянска
- 27.11.2024, 8:59
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Противник в городе был уничтожен.
Боевые действия в районе Купянска на Харьковщине - светлое пятно для ВСУ на фоне боев за Донбасс и на Курщине.
На данный момент на Курщине 20 тысяч украинских бойцов ведут боевые действия с 50-тысячной армией Путина - Кима. На Донбассе соотношения сил 1 к 5 в пользу Кремля, информирует Forbes.
A tank in service with the Rubizh Brigade is destroying russian treeline positions in the Kupiansk direction. pic.twitter.com/RBF0WO7sNc— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 25, 2024
А вот на Купянщине именно украинские силы могут нанести поражение ВС РФ. В стратегической группе «Хортица», под контролем которой порядка 10 бригад, заявили об отбросе вражеских войск подальше от Купянска.
Еще две недели назад оккупанты из 25-й бригады сумели прорваться в сам Купянск. Однако наступательные действия требуют больше людей и техники, чем оборона, именно поэтому противник, конечно же, в самом городе не закрепился и был уничтожен.
Позже, в начале текущей недели, враг высадился на лодках через реку Оскол в попытке обойти ВСУ, однако и этот маневр оккупанту не удался.
Аналитики из Militaryland подчеркнули, что большая заслуга в обороне Купянщины лежит на плечах опытной боевой 14-й механизированной бригады.
На вооружении у бригады есть как старые модели танков «Т-72Б3», так и новые «Т-84 Оплот».
В начале текущей недели МО Украины выложило в Сеть ролик боя в районе Купянска. На нем украинские силы на танке в упор расстреливают окопавшихся врагов.
Освобождение Купянска - редкая хорошая новость для уступающей по численности и вооружению армии Киева, поскольку наступает зима и приближается инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.
Если армии Путина не удастся повторно взять Купянск, то они попытаются укрепиться за рекой Оскол.
«Российские силы усилили атаки, используя артиллерию, [ракетные установки] и планирующие бомбы», - сообщил Центр оборонных стратегий.
Цель россиян - заставить мирное население эвакуироваться из поселений на восточном берегу реки Оскол.