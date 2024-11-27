Синоптики дали неожиданный прогноз на конец осени в Беларуси 27.11.2024, 9:21

6,758

Ждать ли зимней погоды?

Окончание осени в Беларуси будет мягким, зимней погоды в ближайшие дни ждать не стоит. Об этом рассказал в эфире телеканала ОНТ синоптик Дмитрий Рябов.

«Обычно в эти дни метеорологическая зима вступает в права, но атмосферная ситуация не готова окончательно к смене сезонов. Активный перенос воздуха с Атлантики настраивает на оттепель. В ближайшие дни ожидается мягкое окончание осени. Однако атмосферные фронты принесут неустойчивую погоду, осадки и порывистый ветер придадут некоторый дискомфорт. Неприятности может доставить также гололедица», — рассказал он.

27 ноября, по данным Белгидромета, погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, двигаясь с юго-запада на северо-восток через территорию нашей страны, он принесет много облаков и осадки в различной фазе.

«В среду облачно с прояснениями, на большей части страны — дождь, мокрый снег, слабый туман и гололед, на дорогах — гололедица, ветер южный с переходом на западный, умеренный, атмосферное давление существенно не изменится. Утром — от -5°C по юго-востоку до +5°C по западу. Высокая влажность и порывистый ветер создадут ощущение более низкой температуры, чем на самом деле. Днем столбики термометров на отметках от -2°C в юго-восточных районах до +5°C в западных. К вечеру — в диапазоне от -3°C до +3°C», — добавил Рябов.

Во второй половине недели погоду будут формировать очередные атмосферные фронты, связанные с циклоном над Польшей.

«Облачно, мокрый снег, дождь, влажность до 90%, ветер временами порывистый. Ночью -4…+3°C, максимально днем — от -1°C по востоку до +6°C по юго-западу», — сообщил Рябов.

И предварительно, в предстоящие выходные за погоду станет отвечать обширный погожий антициклон с ростом атмосферного давления — в облаках появятся прояснения, осадки прекратятся. Преобладающая температура воздуха днем будет от нуля до +5°С.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com