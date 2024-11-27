Обанкротившийся «дед Орешник» Телеграм-канал «СерпомПо»

27.11.2024, 9:33

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Кремль идет на отчаянные меры.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев сообщил, что россияне смогут вступать в «Талибан» после того, как организацию исключат из списка террористических. При этом единоросс добавил, что «участие граждан в организациях иностранных государств не приветствуется». А само решение принимается не только ради «Талибана» (официально признанного террористическим в РФ) , а касается других организаций, прекративших «пропаганду, оправдание и поддержку терроризма».

Да мы не сомневаемся, что «не только»! После отправки северокорейских солдат Кима на «операцию Z» стесняться уже совсем нечего - «все флаги (недружественные Западу) в гости будут к нам!» И абсолютно неважно, что, собственно, на этих самых знаменах и за ними - идеи чучхе или ваххабизма.

Не ровен час плечом к плечу со святым «русскомирным» Z-воинством под заклинания дугиных и прохановых встанут бойцы Талибана, ХАМАСА, Хезболлы... А там, глядишь, и ныне террористическая Аль-Каида (чья джихадистская террористическая группировка «Вилаят Хорасан» взяла на себя ответственность за убийство россиян в «Крокусе») одумается, покается и «зашагает, в наши встав ряды» против «американского империализма» (тем более, что Бортников с Путиным и так убеждают всех, что теракт организовали не они, а коварные украинцы). Подтянутся и мусульманские народы освобожденной от французских и прочих западных «неоколониалистов» Африки, ведомые местными коррумпированными царьками, солдаты бирманской хунты, дружественной Сирии и Эритреи, хуситы, новые добровольцы из стран «глобального Юга»...

На что только не пойдет обанкротившийся «дед Орешник», чтобы максимально оттянуть момент объявления мобилизации собственных граждан, когда закончатся все блефы и угрозы.

«Знамена ввысь!» Выше! Пусть весь мир увидит и зарубит себе на носу, с кем вы и кто вы!

Телеграм-канал «СерпомПо»

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