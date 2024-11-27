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Дебютировал сверхмощный семейный BMW с ярким дизайном

  • 27.11.2024, 9:40
  • 2,400
Дебютировал сверхмощный семейный BMW с ярким дизайном

Спортивный универсал получил экстремальную версию.

Спортивный универсал BMW M3 Touring получил экстремальную версию. Ее создали в немецком ателье Manhart Performance, которое уже не один год выполняет тюнинг BMW. Об авто рассказали на сайте компании.

Проект назвали Manhart MH3 800 Touring. Мощность 3,0-литровой турбошестерни увеличили с 510 до 855 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 650 до 1090 Н∙м. Это больше, чем у старшего BMW M5 Touring.

Такого результата добились за счет кованых поршней и шатунов, нового интеркулера, карбонового впускного коллектора и выхлопной системы Ramus с четырьмя трубами.

Чтобы 8-ступенчатый автомат и полноприводная трансмиссия справились с такой мощностью, их усилили. Также универсал BMW M3 получил заниженную спортивную подвеску от H&R и карбоново-керамические тормоза.

Тюнинг BMW M3 Touring сделал дизайн агрессивееым. Универсал получил карбоновые обвес, капот и декор, а на крыше установили увеличенный спойлер. Также появились золотистые диски Raffa с шинами Michelin размером 285/30 ZR20 спереди и 305/25 ZR21 сзади. В салоне подсветка потолка имитирует звездное небо.

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